МЧС предупредило о возможном обледенении судов в Японском море 14 января

Суда в Японском море могут быстро покрываться льдом из-за ожидаемого ночью на 14 января ухудшения погодных условий в прибрежном районе Приморского края. Об этом предупредили в Telegram-канале МЧС по региону.
В публикации указано, что в области объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, подобная ситуация продлится около двух дней.
«Ожидается опасное явление – очень быстрое обледенение судов», – говорится в сообщении.
Обледенение вызвано холодным циклоном, который накрыл побережье Приморья. Скорость ветра в субботу может достигать 20-25 метров в секунду, на мысах – до 30 метров в секунду.