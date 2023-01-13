Минобороны: мобилизованные поразили позиции ВСУ с помощью САУ «Мста-СМ2»

Российские мобилизованные поразили замаскированные позиции и артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью модернизированных САУ «Мста-СМ2». Об ударе со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
Ведомство показало работу расчетов Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению замаскированных укрепленных позиций и артиллерии ВСУ на дальностях в десятки километров. Боевые задачи в составе расчетов выполняют призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, отметили в Минобороны России.
Самоходная гаубица «Мста-СМ2» имеет автоматизированную систему управления огнем, которая увеличила прицельную скорострельность орудия. САУ может применять цифровые карты, что ускоряет ориентирование на местности и дает возможность выполнять огневые задачи более оперативно и эффективно.