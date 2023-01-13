Минобороны: мобилизованные поразили позиции ВСУ с помощью САУ «Мста-СМ2»

Ведомство показало работу расчетов Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению замаскированных укрепленных позиций и артиллерии ВСУ на дальностях в десятки километров. Боевые задачи в составе расчетов выполняют призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, отметили в Минобороны России.