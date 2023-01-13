МИД: присоединение новых областей к РФ должно быть учтено при переговорах с Украиной

Присоединение новых областей к Российской Федерации должно быть учтено при потенциальном возобновлении диалога с Киевом. Такое заявление озвучил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в разговоре с ТАСС.
«Таким образом, при возможном возобновлении переговоров нужно учитывать новые реалии», – сказал дипломат.
Он также напомнил, что именно киевские власти стали причиной остановки переговорного процесса. По его словам, это решение Украина приняла под влиянием западных стран.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы мирное урегулирование конфликта является более предпочтительным вариантом. Он также отметил, что Кремль открыт к переговорному процессу.