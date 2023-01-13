Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД: Россия противостоит военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО

Политика
МИД: Россия противостоит военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО

Россия по факту противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины. Киев стал орудием в руках Запада, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«О перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто», — констатировал дипломат.

Россия по сути имеет дело не с Киевом, который стал «орудием в руках Запада», прежде всего США, объяснил Полищук. По его словам, РФ вынуждена противостоять военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины.

Киев выступает инструментом противостояния Москве. А Североатлантический альянс — источником дальнейших указаний и поставщиком разведданных и вооружений.
мид рф сво на украине Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду