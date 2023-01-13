МИД: Россия противостоит военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО

Россия по факту противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины. Киев стал орудием в руках Запада, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«О перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто», — констатировал дипломат.
Россия по сути имеет дело не с Киевом, который стал «орудием в руках Запада», прежде всего США, объяснил Полищук. По его словам, РФ вынуждена противостоять военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины.
Киев выступает инструментом противостояния Москве. А Североатлантический альянс — источником дальнейших указаний и поставщиком разведданных и вооружений.