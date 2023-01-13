Военнослужащие 1-го армейского корпуса ВС РФ продемонстрировали применение «зажигалок»

Военнослужащие бригады 1-го армейского корпуса российских войск продемонстрировали процесс применения «зажигалок». Видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
«Зажигалкой» называют боеприпас, который взрывается в воздухе над противником и разливает по площади боевое зажигательное вещество. На записи видно, как на украинские позиции спускается «огненный дождь».
Это оружие обладает рядом выгодных качеств, среди которых морально-психологическое давление на врага и возможность накрыть большую часть подконтрольных противнику территорий. «Зажигалка» также позволяет поджечь топливо и боекомплекты противника.