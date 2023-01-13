Росавиация порекомендовала пилотам и бортпроводникам не грубить пассажирам

Росавиация отправила письмо руководителям авиаперевозчиков, в котором содержатся рекомендации по поведению и культуре речи пилотов и бортпроводников. Об этом говорится в письме замруководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
В тексте сообщения говорится, что от пассажиров очень часто поступают письма о ненадлежащем соблюдении процедур и ненормативной лексике членов экипажей. В письме дается ссылка на пример неправильного поведения, передает «Коммерсантъ».
На кадрах пилот забывает выключить микрофон и ищет «кнопку отключения рации», используя бранную речь. Авторы считают, что видео — подделка. Однако источник из крупной авиакомпании отмечает, что в Boeing кнопки для связи с пассажирами и диспетчером находятся рядом.