Росавиация порекомендовала пилотам и бортпроводникам не грубить пассажирам

На кадрах пилот забывает выключить микрофон и ищет «кнопку отключения рации», используя бранную речь. Авторы считают, что видео — подделка. Однако источник из крупной авиакомпании отмечает, что в Boeing кнопки для связи с пассажирами и диспетчером находятся рядом.