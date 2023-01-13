Юрист Поздняков: избавиться от новогодней елки можно в пункте переработки

Живая новогодняя елка после праздника недолго радует своим видом, из-за чего возникает необходимость ее утилизации. О том, как правильно это сделать, рассказал юрист Роскачества Игорь Поздняков в разговоре с радио Sputnik.
По его словам, сегодня существует способ гораздо лучше, чем просто оставить дерево у помойки. С точки зрения пожарной и экологической безопасности мудрее отдать елку на переработку. Для этого во многих городах открыты специальные пункты сбора.
Однако если желания везти куда-то елку нет, то ее можно выкинуть в мусорный контейнер. Если такого контейнера рядом не оказалось, то с дерева нужно срезать ветви, после чего его можно оставить в обычной помойке.