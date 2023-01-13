Минтруда США: годовая инфляция в стране по итогам декабря замедлилась

Базовая инфляция в США, если исключить цены на продукты питания и энергоносители, замедлилась в декабре в годовом выражении до 5,7% с 6% в ноябре. Однако в месячном выражении она ускорилась до 0,3% по сравнению с 0,2% в ноябре, добавили в ведомстве.