Бастрыкин: всем причастным к пыткам заключенных в Саратовской области уже предъявлены обвинения

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин прокомментировал видео пыток осужденных в исправительном учреждении Саратовской области, которое появилось в Сети в 2021 году. Его слова приводит «Российская газета».
Бастрыкин отметил, что речь здесь идет об областной туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области. Следствием было установлено, что начальник учреждения совместно с начальником отдела безопасности вошли в преступный сговор с целью вымогательства денежных средств у заключенных посредством устрашения.
Противоправные действия в отношении заключенных также совершали ряд других лиц, добавил глава СК. Следствие возбудило 15 уголовных дел о совершении насильственных действий сексуального характера, вымогательства, убийства и превышения должностных полномочий. В общей сложности установлено 44 эпизода преступлений. Всем причастным уже предъявлены обвинения.