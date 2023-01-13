Бастрыкин: всем причастным к пыткам заключенных в Саратовской области уже предъявлены обвинения

Бастрыкин отметил, что речь здесь идет об областной туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области. Следствием было установлено, что начальник учреждения совместно с начальником отдела безопасности вошли в преступный сговор с целью вымогательства денежных средств у заключенных посредством устрашения.