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АТОР: Qantas признана самой безопасной авиакомпанией в мире

Общество
АТОР: Qantas признана самой безопасной авиакомпанией в мире

Компания AirlineRatings.com составила рейтинг наиболее безопасных авиакомпаний в мире. Об этом сообщила российская Ассоциация Туроператоров (АТОР).

По результатам исследования, в котором оценивалась работа 385 перевозчиков, лидерство досталось австралийской Qantas. Второе место заняла новозеландская Air New Zeland. «Бронза» была отдана Etihad Airways, которая осуществляет рейс Абу-Даби – Москва. Четвертой по безопасности стала Qatar Airways.

Эксперты также высоко оценили деятельность компаний Emirates, Singapore Airlines, Alaska Airlines. При этом отмечается, что из-за политической обстановки работа российских компаний не оценивалась.
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