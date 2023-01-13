АТОР: Qantas признана самой безопасной авиакомпанией в мире

По результатам исследования, в котором оценивалась работа 385 перевозчиков, лидерство досталось австралийской Qantas. Второе место заняла новозеландская Air New Zeland. «Бронза» была отдана Etihad Airways, которая осуществляет рейс Абу-Даби – Москва. Четвертой по безопасности стала Qatar Airways.