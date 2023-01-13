Сенатор Пушков высмеял историю с секретными документами в офисе Байдена

Президент США Джо Байден попал в туже историю, за которую критиковал своего предшественника в Белом доме Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
Байден не так давно гневно «обличал Трампа» за якобы обнаруженные в его имении секретные документы, напомнил парламентарий. Американский лидер удивлялся, как можно было допустить такую безответственность.
«И вот теперь сам попал в такую же историю», – констатировал Пушков, отметив, что ситуацию с обнаружением секретных документов в офисе Байдена в Белом доме назвали «сюрпризом».
Телеканал CBS News ранее сообщил, что в аналитическом центре в Вашингтоне в кабинете Байдена нашли секретные документы. Материалы относятся к периоду, когда он был вице-президентом США.