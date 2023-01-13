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Бастрыкин: следствие установило причастных к трагедии на шахте «Листвяжной» в Кузбассе

Общество
Бастрыкин: следствие установило причастных к трагедии на шахте «Листвяжной» в Кузбассе

Нарушения, приведшие к аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек, совершались с ведома и даже по инициативе руководства предприятия, а также его владельцев. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, к трагедии привели халатные действия собственников, руководителей и работников шахты. К ответственности привлечены председатель совета директоров «СДС-Уголь», генеральный и технический директоры, руководители шахты и остальные причастные.

Кроме того, следствие приняло все необходимые меры по реализации прав потерпевших, в том числе и возмещение причиненного вреда. На денежные средства и другое имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 134 миллионов рублей наложен арест, добавил Бастрыкин.
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