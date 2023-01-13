Киеву не следует надеяться на лучшее в новом 2023-м году. Такую точку зрения выразил американский разведчик Скотт Риттер на страницах издания Consortium.
По его словам, ни Североатлантический альянс, ни США уже не могут предоставлять военную помощь в прежних количествах. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
«Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины», – считает он.
Военнослужащий отметил, что вооружения, поставленные Западом на Украину, преимущественно уничтожена. Поэтому даже при согласии государств-членов НАТО на очередной пакет поддержки, он не будет идти ни в какое сравнение с тем, что было ранее.