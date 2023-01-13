Бастрыкин: следователи с 2014 года возбудили более 2,4 тыс. дел по преступлениям против ЛДНР

Следователи с 2014 года возбудили 2406 уголовных дел против украинских преступников в связи с их атаками против мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик. Это заявление сделал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Согласно информации следствия, из-за преступлений киевского режима в течение восьми лет пострадали по меньшей мере 13,7 тыс. жителей Донбасса, из которых 4,9 тыс. — убиты, 8,8 тыс. — получили ранения. Бастрыкин рассказал об этом во время беседы с «Российской газетой».
Глава СК также добавил, что свыше 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими по расследуемым делам. Правоохранители осуществляют уголовное преследование в отношении 665 лиц.