Бастрыкин: расследование по делу о пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме продолжается

Расследование по уголовному делу о пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме продолжается. Об этом журналистам «Российской газеты» рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Бастрыкин отметил, что на данный момент выявлены все нарушения пожарной безопасности в заведении. Из-за них 13 посетителей не смогли вовремя покинуть помещения и задохнулись угарным газом.
Собственник здания и директор ООО «Империя» уже взяты под стражу, им предъявлены обвинения. На данный момент по уголовному делу проводятся судебные экспертизы и процессуальные действия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего.