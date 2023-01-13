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Ведущий Fox Карлсон: американские траты на Украину являются преступлением

Политика
Ведущий Fox Карлсон: американские траты на Украину являются преступлением

Американские траты на Украину в большем объеме, чем на США, являются преступлением. Это заявление сделал телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

По его словам, за год Конгресс потратил на Киев больше, чем на все дороги и мосты в стране. Карлсон подчеркнул, что эти преступления против США совершает демократическая фракция при полном участии большинства республиканцев, и только немногие высказались против.

Конгрессмены-демократы не хотят, чтобы жители США осознавали, куда делись 100 млрд долларов, которые Вашингтон отправил Киеву. Карлсон добавил, что Украина проигрывает в конфликте, несмотря на американскую помощь.
Украина сша Карлсон Fox News
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