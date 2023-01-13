Хинштейн напомнил о сути закона против ЛГТБ после удаления сцен в онлайн-кинотеатрах

Он прокомментировал информацию о том, что стриминговый сервис «Амедиатека» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» удалили упоминания ЛГБТ-персонажей из сериалов «Секс в большом городе» и «Эйфории». Хинштейн отметил, что никто не требовал от онлайн-сервисов подвергать цензуре сериалы.