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Хинштейн напомнил о сути закона против ЛГТБ после удаления сцен в онлайн-кинотеатрах

Общество
Хинштейн напомнил о сути закона против ЛГТБ после удаления сцен в онлайн-кинотеатрах

Новые российские законы запрещают пропаганду ЛГБТ, а не само его упоминание. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал информацию о том, что стриминговый сервис «Амедиатека» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» удалили упоминания ЛГБТ-персонажей из сериалов «Секс в большом городе» и «Эйфории». Хинштейн отметил, что никто не требовал от онлайн-сервисов подвергать цензуре сериалы.

Роскомнадзор не имеет претензий к подобным фрагментам. Депутат добавил, что онлайн-кинотеатры могут обращаться к ведомству за консультацией или запрашивать у него оценку фильмов.
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