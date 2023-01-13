Хинштейн напомнил о сути закона против ЛГТБ после удаления сцен в онлайн-кинотеатрах

Новые российские законы запрещают пропаганду ЛГБТ, а не само его упоминание. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он прокомментировал информацию о том, что стриминговый сервис «Амедиатека» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» удалили упоминания ЛГБТ-персонажей из сериалов «Секс в большом городе» и «Эйфории». Хинштейн отметил, что никто не требовал от онлайн-сервисов подвергать цензуре сериалы.
Роскомнадзор не имеет претензий к подобным фрагментам. Депутат добавил, что онлайн-кинотеатры могут обращаться к ведомству за консультацией или запрашивать у него оценку фильмов.