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Белый дом ушел от ответа на вопрос о возможности передачи танков Abrams Украине

Политика
Белый дом ушел от ответа на вопрос о возможности передачи танков Abrams Украине

США при выделении военной помощи Украине планируют удовлетворять ее потребности наилучшим образом. Так на вопрос о возможности передачи Киеву танков Abrams ответил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что не собирается опережать решения президента Джо Байдена. Однако в Вашингтоне продолжат предоставлять Украине помощь, «наилучшим образом отвечая потребностям украинцев», заверил координатор СНБ США по стратегическим коммуникациям.

Кирби добавил, что США работают с партнерами и союзниками для предоставления Украине необходимой поддержки на случай, если Вашингтон окажется не в состоянии удовлетворить потребности Киева.
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