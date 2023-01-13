Белый дом ушел от ответа на вопрос о возможности передачи танков Abrams Украине

США при выделении военной помощи Украине планируют удовлетворять ее потребности наилучшим образом. Так на вопрос о возможности передачи Киеву танков Abrams ответил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Он отметил, что не собирается опережать решения президента Джо Байдена. Однако в Вашингтоне продолжат предоставлять Украине помощь, «наилучшим образом отвечая потребностям украинцев», заверил координатор СНБ США по стратегическим коммуникациям.
Кирби добавил, что США работают с партнерами и союзниками для предоставления Украине необходимой поддержки на случай, если Вашингтон окажется не в состоянии удовлетворить потребности Киева.