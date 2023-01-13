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Глава офиса Зеленского Ермак снова назвал советского ученого Королева украинским инженером

Общество
Глава офиса Зеленского Ермак снова назвал советского ученого Королева украинским инженером

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в очередной раз назвал великого советского ученого Сергея Королева украинским инженером. Киевский режим продвигает эту идею в последние годы.

Ермак напомнил, что 12 января является днем рождения Королева. Он назвал ученого гением ракетостроения и выдающимся человеком. По словам главы офиса Зеленского, инженер реализовал мечту человечества о космосе. Политик оставил это заявление в личном Telegram-канале.

По мнению Ермака, некие «болотные» всегда хотели похитить имена выдающихся людей, как и всю историю. Однако у них ничего не получится.
ермак зеленский королев
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