Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в очередной раз назвал великого советского ученого Сергея Королева украинским инженером. Киевский режим продвигает эту идею в последние годы.
Ермак напомнил, что 12 января является днем рождения Королева. Он назвал ученого гением ракетостроения и выдающимся человеком. По словам главы офиса Зеленского, инженер реализовал мечту человечества о космосе. Политик оставил это заявление в личном Telegram-канале.
По мнению Ермака, некие «болотные» всегда хотели похитить имена выдающихся людей, как и всю историю. Однако у них ничего не получится.