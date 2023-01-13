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Пентагон не нашел признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Политика
Пентагон не нашел признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Военные США не видят признаков подготовки наступления российских войск на Украину со стороны Белоруссии. С таким заявлением выступил официальный представитель американского минобороны Патрик Райдер.

Никаких признаков наступления, «которое бы выглядело неминуемым», в настоящее время нет, отметил на брифинге пресс-секретарь Пентагона. По словам Райдера, нет ничего, что бы он «счел тревожным».

Слухи о возможности открытия второго фронта против Украины муссируются в американских СМИ на фоне новостей о контактах военных России и Белоруссии. Также спекуляции подогревают сообщения о проведении совместных российско-белорусских учений.
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