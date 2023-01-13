Пентагон не нашел признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Военные США не видят признаков подготовки наступления российских войск на Украину со стороны Белоруссии. С таким заявлением выступил официальный представитель американского минобороны Патрик Райдер.
Никаких признаков наступления, «которое бы выглядело неминуемым», в настоящее время нет, отметил на брифинге пресс-секретарь Пентагона. По словам Райдера, нет ничего, что бы он «счел тревожным».
Слухи о возможности открытия второго фронта против Украины муссируются в американских СМИ на фоне новостей о контактах военных России и Белоруссии. Также спекуляции подогревают сообщения о проведении совместных российско-белорусских учений.