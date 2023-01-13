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Reuters: Вашингтон начал массовую переброску танков в Восточную Европу

Армия
Reuters: Вашингтон начал массовую переброску танков в Восточную Европу

Вашингтон начал массовую переброску вооружения в Польшу и Литву на фоне укрепления восточного фланга Североатлантического альянса. Материал об этом опубликовало агентство Reuters.

Танки и боевые машины из США начали поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах. После этого технику направят в Польшу и Литву.

По словам полковника Роберта Келлама, который курируют операцию со стороны США, в эту морскую гавань прибывает практически 1250 единиц военной техники. Этот список состоит из танков M-1 Abrams и боевых автомобилей Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
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