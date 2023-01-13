Reuters: Вашингтон начал массовую переброску танков в Восточную Европу

По словам полковника Роберта Келлама, который курируют операцию со стороны США, в эту морскую гавань прибывает практически 1250 единиц военной техники. Этот список состоит из танков M-1 Abrams и боевых автомобилей Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.