Бастрыкин рассказал в большом интервью, как Следственный комитет решает поставленные задачи

Глава Следственного комитета России Алесандр Бастрыкин в честь профессионального праздника — дня рождения ведомства дал большое интервью и рассказал, как его подчиненные решают свои задачи. СК не щадит преступников и помогает всем российским регионам, включая новые.
В период с 2014 года Следственный комитет возбудил 2406 уголовных дел, среди которых 1752 дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик. Согласно данным расследований, за восемь лет пострадало 13,7 тысячи жителей регионов. Из них 4,9 тысячи стали жертвами, а 8,8 тысячи были ранены, передает «Российская газета».
Сейчас преследованию подвергаются 665 лиц. Уже 390 человек признаны обвиняемыми и привлекаются к ответственности. Заочно арестовано 132 обвиняемых. Кроме того, военные ВФУ использовали запрещенные средства и методы войны, по факту чего было возбуждено 138 уголовных дел.
Следственный комитет также расследовал дело о пытках в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН России по Саратовской области. По словам главы СК РФ, бывшие начальник отдела безопасности и начальник исправительного учреждения организовали преступную группу. Они устрашали осужденных и вымогали деньги.
Следком возбудил 15 уголовных дел и установил 44 эпизода преступлений. Следственные действия уже завершены.
Кроме того, представители ведомства работают в регионах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам Бастрыкина, охрана зданий ведомства на новых территориях работает круглосуточно. Кроме того, во время выездов работников сопровождают военная полиция и саперы Минобороны РФ.
Глава Следственного комитета добавил, что большинство сотрудников ведомства работали в «горячих точках». Однако потери тоже есть при выполнении работы в зоне проведения спецоперации в ходе артиллерийского обстрела со стороны украинских войск. Одним из них стал замруководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК Евгений Рыбаков.
Следком выявляет преступления, совершенные ВСУ в зоне проведения СВО. При этом формируются следственные органы в присоединенных территориях. Для этого Указом российского президента Владимира Путина было выделена штатная численность. В резерве числятся уже 500 человек, среди которых есть и экс-сотрудники Следственного комитета, и работники прокуратур ЛНР и ДНР.