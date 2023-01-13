Бастрыкин рассказал в большом интервью, как Следственный комитет решает поставленные задачи

Следком выявляет преступления, совершенные ВСУ в зоне проведения СВО. При этом формируются следственные органы в присоединенных территориях. Для этого Указом российского президента Владимира Путина было выделена штатная численность. В резерве числятся уже 500 человек, среди которых есть и экс-сотрудники Следственного комитета, и работники прокуратур ЛНР и ДНР.