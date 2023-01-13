Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Петербурге

Двое неизвестных преступников ограбили ювелирный магазин 585 Gold. Происшествие случилось на Большой Московской улице в Санкт-Петербурге, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.
Известно, что во время инцидента преступники были в одежде темного цвета. Грабители надели на глаза шапки и маски на лица. В ходе происшествия правонарушители разбили витрину, вынесли дорогостоящие товары и скрылись.
Ограбление произошло вечером около 19:00. На место инцидента выезжал наряд сотрудников правоохранительных органов. В распоряжении ФАН оказался видеоролик с камер наблюдения магазина.
Ранее аналогичный инцидент произошел на юге Москвы. В результате грабитель украл кольца на миллион рублей.