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Белый дом: секретные документы оказались в доме и офисе Байдена по ошибке

Политика
Белый дом: секретные документы оказались в доме и офисе Байдена по ошибке

Проверка покажет, что секретные документы оказались в частном офисе и доме президента США Джо Байдена по ошибке, уверены в Белом доме. Об этом говорится в сообщении юриста главы государства Ричарда Саубера.

В заявлении сказано, что тщательное расследование докажет непреднамеренный характер появления этих бумаг в доме и офиса Байдена. Лидер США и его адвокаты принимали оперативные шаги по обнаружении ошибки.

Саубер также рассказал о тесном сотрудничестве с минюстом во время проверки. Он при этом пообещал продолжить эту работу со специальным прокурором Робертом Хуром, который должен выяснить, как документы попали в помещения.
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