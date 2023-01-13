Белый дом: секретные документы оказались в доме и офисе Байдена по ошибке

Проверка покажет, что секретные документы оказались в частном офисе и доме президента США Джо Байдена по ошибке, уверены в Белом доме. Об этом говорится в сообщении юриста главы государства Ричарда Саубера.
В заявлении сказано, что тщательное расследование докажет непреднамеренный характер появления этих бумаг в доме и офиса Байдена. Лидер США и его адвокаты принимали оперативные шаги по обнаружении ошибки.
Саубер также рассказал о тесном сотрудничестве с минюстом во время проверки. Он при этом пообещал продолжить эту работу со специальным прокурором Робертом Хуром, который должен выяснить, как документы попали в помещения.