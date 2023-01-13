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Пушков призвал американские компании искать «русских ботов» под кроватью

Политика
Пушков призвал американские компании искать «русских ботов» под кроватью

Одержимым «российской угрозой» стоило искать «ботов» не в социальных сетях, а под своими кроватями. Это заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в социальной сети Twitter «русских ботов» не нашли. При этом истерию подняли громкую. Причем ее задача заключалась в создании образа врага в лице России. Пушков написал об этом в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Twitter провела внутреннее расследование, в результате которого не нашла в 2018 году попыток «российских ботов» оказать влияние на отношение американского общества к делу о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Москвой.
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