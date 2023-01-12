Свыше пяти тысяч пожаров потушили в Тюменской области в 2022 году

В 2023 году для пожарных служб региона будет приобретена новая специальная техника на сумму свыше 50 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Техника предназначена для тушения пожаров. Также в плане приобретение специальной одежды, воздуходувов и пожарных рукавов.