«Коммерсант»: отечественный авторынок может вырасти в 2023 году

Отечественный авторынок может вырасти на 25%, до 780 тыс. проданных легковых машин. Но из-за неопределенности мнения экспертов о его перспективах разнятся, сообщает «Коммерсант».
Продажи новых легковых автомобилей в текущем году вырастут на 4% до 650 тыс. штук, считают в аналитическом агентстве «Автостат». Согласно оптимистичному прогнозу, возможен рост на 25%, до 780 тыс. автомобилей. Ассоциация европейского бизнеса ожидает увеличение продаж до 770 тыс. штук.
Ситуация на автомобильном рынке России будет зависеть от объема производства и поставок, спроса, курса валют и геополитической ситуации, считают специалисты. Эксперты надеются на поставки китайских машин и появление отечественных новинок.