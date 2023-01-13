«Коммерсант»: отечественный авторынок может вырасти в 2023 году

Продажи новых легковых автомобилей в текущем году вырастут на 4% до 650 тыс. штук, считают в аналитическом агентстве «Автостат». Согласно оптимистичному прогнозу, возможен рост на 25%, до 780 тыс. автомобилей. Ассоциация европейского бизнеса ожидает увеличение продаж до 770 тыс. штук.