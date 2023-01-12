Захарова призвала немецких политиков помалкивать

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что немецким политикам стоило бы помалкивать. Она написала об этом в личном Telegram-канале.
«Односельчане Ангелы Меркель помалкивали бы», — заявила Захарова.
Она так прокомментировала обвинение главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в обмане. На фоне этого Захарова напомнила, что ложью являются слова немецких политиков о минских договоренностях, которые Берлин говорил в течение семи лет.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для ФРГ минский процесс был попыткой предоставить Украине время. Киев использовал его, чтобы стать сильнее.