Захарова призвала немецких политиков помалкивать

Она так прокомментировала обвинение главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в обмане. На фоне этого Захарова напомнила, что ложью являются слова немецких политиков о минских договоренностях, которые Берлин говорил в течение семи лет.