Житель Самары убил знакомого черенком от лопаты

Как позже выяснили правоохранители, мужчины, ранее хорошо знакомые, поссорились на бытовой почве. Словесный конфликт быстро перерос в драку, сообщает сетевое издание «КП-Самара». Один из противников схватил подвернувшийся под руку черенок лопаты и стал избивать им оппонента.