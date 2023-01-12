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Житель Самары убил знакомого черенком от лопаты

Происшествия

37-летний мужчина обратился к сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим Самарский район, и рассказал, что нанес смертельные травмы знакомому.

Житель Самары убил знакомого черенком от лопаты

Как позже выяснили правоохранители, мужчины, ранее хорошо знакомые, поссорились на бытовой почве. Словесный конфликт быстро перерос в драку, сообщает сетевое издание «КП-Самара». Один из противников схватил подвернувшийся под руку черенок лопаты и стал избивать им оппонента.

Признавшийся в преступлении мужчина был задержан и доставлен на место происшествия, где правоохранители обнаружили тело 71-летнего пенсионера. Признаков жизни тот не подавал.

СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело по факту убийства.
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