Житель Самары убил знакомого черенком от лопаты

37-летний мужчина обратился к сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим Самарский район, и рассказал, что нанес смертельные травмы знакомому.
Как позже выяснили правоохранители, мужчины, ранее хорошо знакомые, поссорились на бытовой почве. Словесный конфликт быстро перерос в драку, сообщает сетевое издание «КП-Самара». Один из противников схватил подвернувшийся под руку черенок лопаты и стал избивать им оппонента.
Признавшийся в преступлении мужчина был задержан и доставлен на место происшествия, где правоохранители обнаружили тело 71-летнего пенсионера. Признаков жизни тот не подавал.
СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело по факту убийства.