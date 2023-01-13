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Аналитик Голубовский спрогнозировал значительный рост биткоина

Экономика
Аналитик Голубовский спрогнозировал значительный рост биткоина

Рост курса биткоина выше 18 тыс. долларов говорит о его коррекции, что в итоге приведет к значительному подорожанию криптовалюты. Такое мнение «Ленте.ру» озвучил аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский.

«Это начало большой коррекции, поэтому рост будет значительным», — сказал эксперт, не став прогнозировать «новый максимум».

Голубовский отметил, что биткоин начал расти после кризиса всей индустрии централизованных бирж. Пиком стало банкротство торговой площадки FTX.

Криптовалютная биржа FTX в первой половине октября объявила о банкротстве. В конце года американская комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила о двух компаниях, в которые разорившаяся FTX направила 200 млн долларов средств клиентов. В ноябре курс биткоина за два дня обвалился на 23%, опустившись до 15,8 тыс. долларов.
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