Аналитик Голубовский спрогнозировал значительный рост биткоина

Рост курса биткоина выше 18 тыс. долларов говорит о его коррекции, что в итоге приведет к значительному подорожанию криптовалюты. Такое мнение «Ленте.ру» озвучил аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский.
«Это начало большой коррекции, поэтому рост будет значительным», — сказал эксперт, не став прогнозировать «новый максимум».
Голубовский отметил, что биткоин начал расти после кризиса всей индустрии централизованных бирж. Пиком стало банкротство торговой площадки FTX.
Криптовалютная биржа FTX в первой половине октября объявила о банкротстве. В конце года американская комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила о двух компаниях, в которые разорившаяся FTX направила 200 млн долларов средств клиентов. В ноябре курс биткоина за два дня обвалился на 23%, опустившись до 15,8 тыс. долларов.