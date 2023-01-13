Аналитик Голубовский спрогнозировал значительный рост биткоина

Криптовалютная биржа FTX в первой половине октября объявила о банкротстве. В конце года американская комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила о двух компаниях, в которые разорившаяся FTX направила 200 млн долларов средств клиентов. В ноябре курс биткоина за два дня обвалился на 23%, опустившись до 15,8 тыс. долларов.