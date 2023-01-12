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Владивосток побил очередной температурный рекорд

В столице Приморского края в среду, 11 января, установлен новый температурный рекорд: воздух прогрелся до + 1,9 °C. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Приморья.

Владивосток побил очередной температурный рекорд

В последний раз подобный подъем температуры 11 января наблюдался во Владивостоке в 1992 году, тогда термометры зафиксировали отметку +1,7°С, передает ИА PrimaMedia.

12 января также было тепло, сразу после полудня была зафиксирована температура +2.9°С, прежде таким теплым день в канун старого Нового года отмечалась в 1964 году, температура тогда составила +2.6 °С.

В ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погоды, ожидается снег с дождем и порывистый ветер.
Владивосток температура рекорд
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