Украина готовит проект резолюции ГА ООН по спецтрибуналу в отношении России

Украина в этом году вынесет на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании спецтрибунала против России. Об этом журналистам рассказала первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова.
Специальный трибунал следует создать «в связи с агрессией», уточнила дипломат. Она призвала другие страны поддержать резолюцию, которая будет представлена на рассмотрение ГА ООН «позднее в этом году».
Кроме того, Джапарова отметила, что Киев считает приоритетом работы в ООН проект резолюции по «мирному плану» президента Украины Владимира Зеленского. Для принятия этой резолюции украинская делегация может созвать «чрезвычайную специальную сессию», уточнила она.