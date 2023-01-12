«Русская весна»: украинские пленные пожаловались на абсурдные приказы командиров

Ранее сообщалось, что в районе Соледара ВСУ попытались провести контратаку, но потерпели неудачу. С военными не было командиров рот и батальонов, сообщают СМИ. В результате неудачной атаки Вооруженные силы Украины потеряли около 200 человек убитыми.