«Русская весна»: украинские пленные пожаловались на абсурдные приказы командиров

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали об абсурдных приказах командиров, которые относились к ним как к расходному материалу. Об этом сообщает «Русская весна».
«Отношение к командирам негативное. Обидно, можно было и прикрыть нас», — заявил один из украинские бойцов.
Попавшие в плен украинские военнослужащие считают, что командование поступило подло, и их «реально кинули». Они отдавали иррациональные приказы и показывали, что для них бойцы — «расходный материал».
Ранее сообщалось, что в районе Соледара ВСУ попытались провести контратаку, но потерпели неудачу. С военными не было командиров рот и батальонов, сообщают СМИ. В результате неудачной атаки Вооруженные силы Украины потеряли около 200 человек убитыми.