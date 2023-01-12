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«Русская весна»: украинские пленные пожаловались на абсурдные приказы командиров

Армия
«Русская весна»: украинские пленные пожаловались на абсурдные приказы командиров

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали об абсурдных приказах командиров, которые относились к ним как к расходному материалу. Об этом сообщает «Русская весна».

«Отношение к командирам негативное. Обидно, можно было и прикрыть нас», — заявил один из украинские бойцов.

Попавшие в плен украинские военнослужащие считают, что командование поступило подло, и их «реально кинули». Они отдавали иррациональные приказы и показывали, что для них бойцы — «расходный материал».

Ранее сообщалось, что в районе Соледара ВСУ попытались провести контратаку, но потерпели неудачу. С военными не было командиров рот и батальонов, сообщают СМИ. В результате неудачной атаки Вооруженные силы Украины потеряли около 200 человек убитыми.
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