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Завалившему ребенка снегом в Гатчине водителю погрузчика предъявили обвинение

Происшествия
Завалившему ребенка снегом в Гатчине водителю погрузчика предъявили обвинение

Водителя погрузчика, который завалил ребенка грудой снега в Гатчине, признали виновным в совершении преступления. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водителя трактора задержала полиция в четверг, 12 января после того, как 11 января он обрушил груду снега на ребенка при уборке улицы. Малыша откопали лопатами, благодаря чему его удалось спасти.

По данным правоохранительных органов, мужчина действовал умышленно. Он многократно набирал снег в ковш и сваливал его в стороны детей. Из-за этого девочка оказалась под завалами.
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