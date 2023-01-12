Завалившему ребенка снегом в Гатчине водителю погрузчика предъявили обвинение

Водителя погрузчика, который завалил ребенка грудой снега в Гатчине, признали виновным в совершении преступления. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.