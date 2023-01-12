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Пальмы в теплицах Красноярска готовятся цвести

Общество

В теплицах управления зеленого строительства Красноярска зацвели пальмы. Соцветия сейчас накапливают необходимую силу, и скоро на них появятся цветы.

Пальмы в теплицах Красноярска готовятся цвести

Пальмы расцветают далеко не каждый год, и в этот раз из 141 растения зацвели шесть. Однако опыления соцветий в искусственных условиях не происходит, поэтому плоды не образуются, сообщает сетевое издание «НИА-Красноярск».

В зимнее время в теплице поддерживается определенный температурный режим. Помимо пальм, в теплицах проводят зиму 59 туй.

Пальмы и туи Красноярска — визитная карточка города. Они находятся в столице края с 2001 года. 25 мая 2022 года деревья в кадках выставили на улице, и они простояли в парках и скверах 121 день.
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