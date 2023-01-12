Пальмы в теплицах Красноярска готовятся цвести

В теплицах управления зеленого строительства Красноярска зацвели пальмы. Соцветия сейчас накапливают необходимую силу, и скоро на них появятся цветы.
Пальмы расцветают далеко не каждый год, и в этот раз из 141 растения зацвели шесть. Однако опыления соцветий в искусственных условиях не происходит, поэтому плоды не образуются, сообщает сетевое издание «НИА-Красноярск».
В зимнее время в теплице поддерживается определенный температурный режим. Помимо пальм, в теплицах проводят зиму 59 туй.
Пальмы и туи Красноярска — визитная карточка города. Они находятся в столице края с 2001 года. 25 мая 2022 года деревья в кадках выставили на улице, и они простояли в парках и скверах 121 день.