The New Arab: отец Месси ведет переговоры о трансфере сына в «Аль-Хиляль»

Ранее издание Mundo Deportivo заявило, что саудовский клуб планирует предложить аргентинцу контракт, по которому Месси будет получать не меньше 300 млн долларов в год. Команда базируется в Эр-Рияде, где также находится коллектив португальского футболиста Криштиану Роналду «Аль-Наср». Это дерби является самым принципиальным в стране.