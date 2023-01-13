The New Arab: отец Месси ведет переговоры о трансфере сына в «Аль-Хиляль»

Отец и агент нападающего французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе ведет переговоры с саудовской командой «Аль-Хиляль» о трансфере футболиста. Материал об этом опубликовало издание The New Arab со ссылкой на местную прессу.
Агент прибыл в Эр-Рияд, где ведет переговоры о переходе сына. Лионель Месси может стать футболистом «Аль-Хиляля» летом этого года после завершения контракта с «ПСЖ».
Ранее издание Mundo Deportivo заявило, что саудовский клуб планирует предложить аргентинцу контракт, по которому Месси будет получать не меньше 300 млн долларов в год. Команда базируется в Эр-Рияде, где также находится коллектив португальского футболиста Криштиану Роналду «Аль-Наср». Это дерби является самым принципиальным в стране.