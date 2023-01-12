Киевский эксперт Соскин: поражение в Соледаре загонит Зеленского в тупик

По его словам, на фронте ничего хорошего нет. Украина будет вынуждена оставить Бахмут после потери Соледара. Тяжелые танки, ракеты и артиллерийские установки отсутствуют. Вооружений для киевского режима в ближайшее время не будет. Украина уже не может сдерживать напор.