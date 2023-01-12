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Киевский эксперт Соскин: поражение в Соледаре загонит Зеленского в тупик

Политика
Киевский эксперт Соскин: поражение в Соледаре загонит Зеленского в тупик

Президент Украины Владимир Зеленский окажется в тупике после поражения в Соледаре. Это заявление сделал советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, на фронте ничего хорошего нет. Украина будет вынуждена оставить Бахмут после потери Соледара. Тяжелые танки, ракеты и артиллерийские установки отсутствуют. Вооружений для киевского режима в ближайшее время не будет. Украина уже не может сдерживать напор.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее полностью освободили Соледар от подразделений украинской армии, которые не стали сдаваться в плен. Этой информацией поделился бизнесмен Евгений Пригожин.
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