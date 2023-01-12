Киевский эксперт Соскин: поражение в Соледаре загонит Зеленского в тупик

Президент Украины Владимир Зеленский окажется в тупике после поражения в Соледаре. Это заявление сделал советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, на фронте ничего хорошего нет. Украина будет вынуждена оставить Бахмут после потери Соледара. Тяжелые танки, ракеты и артиллерийские установки отсутствуют. Вооружений для киевского режима в ближайшее время не будет. Украина уже не может сдерживать напор.
Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее полностью освободили Соледар от подразделений украинской армии, которые не стали сдаваться в плен. Этой информацией поделился бизнесмен Евгений Пригожин.