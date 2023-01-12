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Строительство скоростной трамвайной линии в Ростове-на-Дону отложено

Экономика

О причинах задержки с подписанием инвестиционного соглашения по строительству скоростного трамвая в Ростове рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Строительство скоростной трамвайной линии в Ростове-на-Дону отложено

В конце 2022 года город вышел на финальную стадию оформления юридический документов с компанией «Синара», администрацией было запрошено внеочередное заседание думы Ростова для финального решения вопросов софинансирования, передает сетевое издание «1РНД.ру».

Сложности возникли на федеральном уровне. По предварительной договоренности, в проект должно быть вложено 18 миллиардов рублей. Эти деньги еще не получены, хотя предусмотрены бюджетом.

Как только поступит федеральное финансирование, будет подписано концессионное соглашение Ростова с «Синарой». Логвиненко не сомневается, что работы начнутся в 2023 году.
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