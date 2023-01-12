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Украинская армия потеряла порядка 200 человек при попытке контратаки на Соледар

Армия
Украинская армия потеряла порядка 200 человек при попытке контратаки на Соледар

Украинская армия понесла серьезные потери при попытке контратаки на Соледар. Об этом пишет телеканал RT.

По имеющимся данным, ВСУ утром 10 января попытались прорвать окружение российских войск, в результате чего потеряли порядка 200 человек. После их отхода в село Параскокиевка, выяснилось, что ЧВК «Вагнер» также уничтожили огневое прикрытие ВСУ, в том числе артиллерию 155-го и 152-го калибров.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось полностью избавить город от украинской армии. По его словам, потери ВСУ в Соледаре составили порядка 500 человек.
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