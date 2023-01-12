Украинская армия потеряла порядка 200 человек при попытке контратаки на Соледар

По имеющимся данным, ВСУ утром 10 января попытались прорвать окружение российских войск, в результате чего потеряли порядка 200 человек. После их отхода в село Параскокиевка, выяснилось, что ЧВК «Вагнер» также уничтожили огневое прикрытие ВСУ, в том числе артиллерию 155-го и 152-го калибров.