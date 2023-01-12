Суд вернул протоколы по делам о дискредитации ВС РФ в отношении депутата Вишневского

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вернул протоколы по делам о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата городского ЗакСа от партии «Яблоко» Бориса Вишневского и бывшего парламентария Максима Резника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Государственный орган отказался рассматривать административные дела и вернул протоколы составителям для устранения нарушений. Сообщается, что имеющиеся в них неточности мешают рассмотрению дела.
Ранее стало известно, что материалы на Вишневского и Резника поступили в суд 9 января. Поводом послужили высказывания «яблочников» о событиях в городе Буча.