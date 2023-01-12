Суд вернул протоколы по делам о дискредитации ВС РФ в отношении депутата Вишневского

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вернул протоколы по делам о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата городского ЗакСа от партии «Яблоко» Бориса Вишневского и бывшего парламентария Максима Резника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.