Синхронные фигуристки из Салехарда примут участие в четвертом этапе Кубка России

В Йошкар-Оле 13 января стартует четвертый этап Всероссийских соревнований по синхронному катанию. Из Салехарда на турнир отправились 38 фигуристок спортшколы «Ямал».
Текущий сезон принес в копилку ямальских спортсменок два призовых места на Всероссийских турнирах. В «Ямале» собрали кандидатов в мастера спорта. Об этом говорится в пресс-службе салехардской администрации, передает «Ямал-медиа».
Заместитель директора спортшколы Алексей Никандров заявил, что фигуристки «Ямала» вполне могут занять места в первой шестерке среди других команд. Он отметил, что в предыдущих соревнованиях они попали в тройку лидеров.