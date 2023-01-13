Токио наращивает военное сотрудничество с Вашингтоном и Лондоном

Токио, 12 января. Вашингтон и Токио объявили о значительном расширении военного взаимодействия и модернизации военной инфраструктуры вооруженных сил США на Японских островах.
Об этом в ходе совместной пресс-конференции с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
«Этот шаг укрепит сдерживание в регионе и позволит нам более эффективно защищать Японию и ее народ», — заявил он.
По мнению официальных лиц двух стран, объявление об усилении военного взаимодействия «посылает сильный сигнал Китаю» и является частью серии инициатив, призванных подчеркнуть быстрое укрепление связей в области безопасности и разведки между Японией и США.
По словам одного из американских военных чиновников, расширение партнерства с Токио подчеркивает смещение фокуса внимания Пентагона с Ближнего Востока на Индо-Тихоокеанский регион.
Как стало известно, расширение военного присутствия США на Японских островах произошло после того, военная симуляция продемонстрировала решающую роль баз на Окинаве в военном конфликте с Китаем за Тайвань.
Помимо модернизации американских военных баз, расширение военного сотрудничества коснулось взаимодействия по вопросам кибербезопасности и в сфере космической обороны.
«Мы работаем над углублением нашего сотрудничества во всех сферах: на суше, на море, в воздухе, в космосе и киберпространстве», — заявил по итогам переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен.
Сообщение о расширении военного сотрудничества между США и Японией прозвучало на фоне соглашения в оборонной сфере, которое Токио подписал с Лондоном. Договор позволяет двум государствам размещать вооруженные силы на территории друг друга. Также он предусматривает расширение масштабов совместных военных учений.
Очевидно Токио все теснее вовлекается в новый антикитайский альянс, который создают США и их союзники для сдерживания Пекина. Это ведет к стремительной милитаризации региона, что повышает риски возникновения крупного военного конфликта с участием ядерных держав.