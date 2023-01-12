Пушков: только военные маньяки призывают передать Киеву наступательное оружие

Ранее Кларк заявил, что Украина якобы может вернуть контроль над Крымом. Однако у киевского режима нет всего необходимого для этого. По его мнению, стране нужны вооружения не только для защиты. В качестве примера генерал в отставке привел ракеты класса «земля-воздух» Nasams и «Пэтриот».