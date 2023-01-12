Пушков: только военные маньяки призывают передать Киеву наступательное оружие

Все американские военные маньяки призывают обеспечить киевский режим наступательным оружием. Это заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий так прокомментировал слова американского генерала Уэса Кларка, которого внес в список военных маньяков. Пушков опубликовал свое заявление в личном Telegram-канале.
Ранее Кларк заявил, что Украина якобы может вернуть контроль над Крымом. Однако у киевского режима нет всего необходимого для этого. По его мнению, стране нужны вооружения не только для защиты. В качестве примера генерал в отставке привел ракеты класса «земля-воздух» Nasams и «Пэтриот».