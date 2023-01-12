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Лула попросил рынки «не беспокоиться» за экономику Бразилии

Весь мир
Лула попросил рынки «не беспокоиться» за экономику Бразилии

Бразилиа, 12 января. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал рынки не беспокоиться о его левом правительстве и обещал подготовить политическую стратегию в течение 100 дней. Об этом он заявил в интервью журналистам.

Новоизбранный глава государства, занимавший данный пост с 2003-й по 2010-й года, отметил, что рынки не должны беспокоиться о его правительстве во главе с Партией трудящихся. Он напомнил, что при его правлении в стране всегда наблюдались положительные экономические показатели.

Лула да Силва подчеркнул, что намерен разработать политические меры в течение 100 дней, чтобы вернуть страны в норму. Данное заявление было сделано на фоне глубокой поляризации в стране, вылившейся в массовые беспорядки и нападение на конгресс, Федеральный верховный суд и президентский дворец.

Лула отметил, что штурм правительственных зданий в Бразилиа 8 января сторонниками экс-президента Жаира Болсонару стал «серьезным предупреждением» об опасности радикальных сторонников бывшего главы государства.

«В будущем мы будем более жесткими и осторожными. Мы должны выяснить, кто финансирует эти действия, так как это ставит под угрозу демократию», — подчеркнул Лула.

Он заявил, что не планирует увольнять министра обороны Жозе Мусиу после случившегося, так как доверяет ему.

События 8 января потрясли Бразилию и воплотили в реальность опасения экспертов о повторении сценария штурма Капитолия 6 января 2021 года в США. Тысячи радикальных сторонников экс-президента Жаира Болсонару взяли штурмом Национальный конгресс, Федеральный верховный суд (STF) и президентский дворец в знак протеста против победы социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах в октябре.
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