Лула попросил рынки «не беспокоиться» за экономику Бразилии

Новоизбранный глава государства, занимавший данный пост с 2003-й по 2010-й года, отметил, что рынки не должны беспокоиться о его правительстве во главе с Партией трудящихся. Он напомнил, что при его правлении в стране всегда наблюдались положительные экономические показатели.