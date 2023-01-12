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Таролог Абравитова призвала отказаться от крупных покупок в пятницу 13-е

Общество
Таролог Абравитова призвала отказаться от крупных покупок в пятницу 13-е

Для многих день в календаре, объединяющий в себе «пятницу» и цифру «13», является пугающим. Этот феномен объяснила таролог Марианна Абравитова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что в такие дни чаще случаются плохие события. Из-за этого положительно настроенным людям следует проявить бдительность и думать о хорошем.

«В этот день полезно принять ванну и представить, что вы смываете с себя все негативное», – посоветовала Абравитова.

Эксперт также призвала отказаться от новых начинаний, важных мероприятий и крупных покупок в пятницу 13-е. По ее мнению, вырывающаяся в этот день негативная энергия может с легкостью омрачить радость от вышеперечисленных дел.
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