Таролог Абравитова призвала отказаться от крупных покупок в пятницу 13-е

Для многих день в календаре, объединяющий в себе «пятницу» и цифру «13», является пугающим. Этот феномен объяснила таролог Марианна Абравитова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Она отметила, что в такие дни чаще случаются плохие события. Из-за этого положительно настроенным людям следует проявить бдительность и думать о хорошем.
«В этот день полезно принять ванну и представить, что вы смываете с себя все негативное», – посоветовала Абравитова.
Эксперт также призвала отказаться от новых начинаний, важных мероприятий и крупных покупок в пятницу 13-е. По ее мнению, вырывающаяся в этот день негативная энергия может с легкостью омрачить радость от вышеперечисленных дел.