Подполковник подчеркнул, что основную борьбу на территории бывшей УССР мы ведем не с ее гражданами — так называемыми украинцами, те — лишь пешки. По его словам, Россия сражается даже не с киевской властью — это тоже пешки «мировой закулисы», то есть глобальных структур, однако Зеленский послушно встраивает Украину в сатанинскую тоталитарную систему.