Алексей Селиванов: Киев передал Украину и украинцев на закланье «мировой закулисе»

Киев передал бывшую УССР и ее население на закланье «мировой закулисе». Единственное, что может их спасти, дать им шанс выжить и сохраниться, — это победа России и русских, заявил экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
Стало известно, что Зеленский планирует заключить соглашение о будущем Украины с инвестиционным фондом BlackRock в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее такая информация поступала и от The American Conservative.
Как отметил Селиванов, фонд BlackRock — это структура, в руках которой сосредоточена большая часть акций основных зарубежных компаний. Та самая, через которую «мировая закулиса» управляет экономикой и политикой планеты.
«Через нее глобалисты высасывают ресурсы всех стран и покоряют их транснациональному капиталу. Соглашение с фондом BlackRock будет означать, что Украина полностью подчинится всем бредовым идеям, которые озвучивает Клаус Шваб на Всемирном экономическом форуме.
Советую поинтересоваться, о чем речь: это полный цифровой контроль над человечеством, господство ЛГБТ-идеологии и рабский труд человечества за пайку синтезируемой из насекомых еды. А также полная отмена наций, рас, полов и семей — тотальное смешение», — пояснил собеседник ФАН.
Подполковник подчеркнул, что основную борьбу на территории бывшей УССР мы ведем не с ее гражданами — так называемыми украинцами, те — лишь пешки. По его словам, Россия сражается даже не с киевской властью — это тоже пешки «мировой закулисы», то есть глобальных структур, однако Зеленский послушно встраивает Украину в сатанинскую тоталитарную систему.
«На самом деле мы воюем не с русофобами, а именно с глобалистами. И в этой войне как Украина, так и украинцы уже давно проданы своим руководством "мировой закулисе". Единственное, что может их спасти, дать им шанс выжить и сохраниться, — это победа России и русских», — подытожил эксперт.
Ранее Алексей Селиванов в беседе с ФАН объяснил невозможность восстановления энергосистемы Украины с помощью оборудования Запада.