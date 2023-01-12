Госдеп назвал причину давления Вашингтона на Приштину и Белград

США начинают с новой силой давить на Сербию и Косово, чтобы помешать распространению «метастаз насилия». Вашингтон пытается не допустить нового противостояния в регионе.
Сотрудник Госдепа Дерек Шолле заявил, что не хочет кризисной дипломатии. Он отметил, что недалеко от США и так находится самый крупный кризис со времен Второй мировой войны, передает Financial Times.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о давлении на Белград с целью предоставить Косово членство ООН. Он предполагал, что западные страны потребуют от страны договориться с Косово, когда Белград поддержит антироссийские санкции.