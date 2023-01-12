Канада отправила бронетехнику для полиции Гаити

Оттава, 12 января. Правительство Канады отправило в Гаити новую партию бронетехники для борьбы с преступными группировками, деятельность которых привела к гуманитарному кризису в стране. Об этом сообщил МИД Канады.
Канадский военный самолет доставил гаитянской национальной полиции в столицу Порт-о-Пренс бронетранспортеры, закупленные правительством карибского государства. Бронетехника будет использоваться против преступных банд, которые препятствуют доставке критически важных услуг и гуманитарной помощи.
США и Канада уже отправили бронемашины и другую военную технику в октябре. Кроме того, президент США Джо Байден обсудил 10 января с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, готовы ли Канада или третья страна возглавить миссию по урегулированию гуманитарного кризиса и кризиса в области безопасности в Гаити.
Трюдо заявил в начале декабря, что хотя он не исключает возможности того, что Канада будет участвовать или даже возглавит военную интервенцию в Гаити, его правительство будет действовать осторожно, чтобы избежать прежних ошибок. Он также призвал европейские страны присоединиться к санкциям против политических и экономических элит, поддерживающих преступные банды.
По информации правительства, Канада предоставила в 2022 году международную помощь на сумму более 98 млн долларов США для удовлетворения неотложных потребностей населения, защиты женщин и девочек и укрепления сил безопасности и судебной системы Гаити.