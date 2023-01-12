Канада отправила бронетехнику для полиции Гаити

Трюдо заявил в начале декабря, что хотя он не исключает возможности того, что Канада будет участвовать или даже возглавит военную интервенцию в Гаити, его правительство будет действовать осторожно, чтобы избежать прежних ошибок. Он также призвал европейские страны присоединиться к санкциям против политических и экономических элит, поддерживающих преступные банды.