Депутат Картаполов: необходимости в военных сборах для всей молодежи в России нет

Отправлять на военные сборы всю молодежь в России нет необходимости. Система мобилизационного резерва полностью отвечает стоящим перед страной вызовам и угрозам, заявил в эфире РБК депутат Госдумы Андрей Картаполов.
«И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет», — объяснил глава думского комитета по обороне.
Увеличивать численность призывников при повышении призывного возраста также не планируется, добавил Картаполов. По его словам, призывать на срочную службу будут порядка 200 тыс. человек, как и раньше.
Член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее призвал ввести обязательные шестимесячные военные сборы для российской молодежи. Депутат считает, что для противостояния НАТО якобы не хватит резервистов, поэтому обучить военным специальностям нужно «100% молодых людей».