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Польша намерена добиться от ЕС возвращения пошлины на сельхозпродукцию с Украины

Экономика
Польша намерена добиться от ЕС возвращения пошлины на сельхозпродукцию с Украины

Варшава хочет потребовать от Брюсселя возвращения таможенных пошли на вывозимую с Украины кукурузу и другую сельхозпродукцию. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский.

Вопрос пошлин Варшава намерена поднять 30 января на заседании Совета министров по сельскому хозяйству Европейского союза. По словам Ковальского, с января по октябрь прошлого года Украина отправила 1,4 млн тонн кукурузы.

В то же время экспорт кукурузы из Польши составил 3 млн тонн, что в два раза больше, чем за тот же период 2021 года. Проблема в том, что большая часть украинской кукурузы впоследствии экспортируется.
сельское хозяйство Украина евросоюз импорт
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